Handyparken: Neben Guthaben kann nun via Handyrechnung gezahlt werden

So wie viele Dinge des täglichen Lebens ist auch das Bezahlen der Parkgebühr seit einigen Jahren digitalisiert. Über die Handyparken-App am Smartphone buchen Autofahrerinnen und Autofahrer Parkscheine, das auch in St. Pölten. Dort soll das Service nun ausgebaut werden.

Bisher konnte die Parkgebühr via App nur dann verrechnet werden, wenn vorher ein Guthaben über die Kreditkarte auf das persönliche Konto aufgeladen wurde. Ab sofort geht das aber auch anders: Als zusätzliche Zahlungsmethode kann auch die Handyrechnung gewählt werden.

Kundschaft von A1, Magenta und Drei

Damit können alle Vertragskundinnen und Kunden von A1, Magenta und Drei ihre Parkscheine mit der Handyparken-App nun auch über die Handyrechnung ihres Mobilfunkbetreibers bezahlen. Damit die neue Funktion auch freigeschaltet wird, muss jedoch die neueste Version der App (Version 5.3.0) auf dem Endgerät installiert sein.

Die gestaffelte Veröffentlichung der neuen App Version hat Ende Mai begonnen, im Laufe des Monats Juni soll allen Handyparken-Nutzerinnen und Nutzern das Upgrade zur Verfügung stehen.