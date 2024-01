Wahlkampftöne bei den roten Gemeindevertretern in St. Pölten

Es war die Woche der Neujahrsempfänge in Niederösterreich. Nach dem Gemeindebund (ÖVP) und der Wirtschaftskammer kamen am Donnerstag rund 500 sozialdemokratische Gemeindevertreter (NÖ GVV) in der Arbeiterkammer in St. Pölten zusammen.

GVV-Präsident Rupert Dworak durfte sich über einige prominente Gäste freuen. SPÖ-Chef Andreas Babler war da, nö. Landesparteivorsitzende Sven Hergovich und Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig ebenfalls.