Großes Fest: Gaukler und Artisten ziehen durch St. Pölten

Kinderspielstadt

Ein Fest für die ganze Familie ist heuer auch wieder die Kinderspielstadt, die an zwei Orten stattfinden wird: am Domareal und im Sparkassenpark.

Am Domareal laden am 23. September Maurer, Tischler, Fliesenleger und Bauern zur Mitarbeit ein. In bewährter Weise dürfen Kinder dabei werken und sich in den Berufen üben. Neu sind die Kunstangebote der St. Pöltner Museen, das Papierschöpfen mit Emmaus und der interkulturelle Naschplatz.

