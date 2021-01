Führungsteam der Feuerwehr St. Pölten wurde verstärkt

Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Mehr als 1000 Einsätze, mehr als 19.300 Kilometer zurückgelegte Strecke - das Jahr 2020 war für die Feuerwehr St. Pölten trotz Corona-Pandemie ein äußerst einsatzreiches.

Schnelltest vor Urnengang

Am vergangenen Montag ging es nun um die Zukunft der Hauptstadtfeuerwehr. Bei der Wahl des Führungsteams - zuvor unterzogen sich alle Beteiligten einem Antigen-Schnelltest - wurden Kommandant Dietmar Fahrafellner in seinem Amt bestätigt. Der neue erste Stellvertreter an seiner Seite heißt Mateusz Fryn, zweiter Vize ist Max Ovecka. Dem Team erhalten bleibt auch Michael Pulker als Leiter des Verwaltungsdienstes.

"Fryn nutzt die kommende Periode, um optimal für die zukünftigen Aufgaben vorbereitet zu sein und ergänzt durch sein Wissen das bestehende Kommando“, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr.