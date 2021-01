"Fühlen uns im Stich gelassen": Grabkerzen vor St. Pöltner Gastronomie

"Bürokratisch und undurchsichtig"

Loichtl betont, dass es sich dabei um keine politische Initiative gehandelt habe. Wie berichtet, wird am 24. Jänner ein neuer Gemeinderat in St. Pölten gewählt. "Es geht darum, dass die Hilfsmaßnahmen der Regierung zum Teil bürokratisch und undurchsichtig sind", so der Wirt.

Er kenne Kollegen, die noch nicht einmal die November-Umsatz-Rückerstattung bekommen haben. "Wir fühlen uns von der Bundesregierung im Stich gelassen."