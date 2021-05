Freispruch für Ex-Tanzlehrer der Wiener Staatsoper in St. Pölten

Nach dem ersten Prozesstag am 23. Februar wurde am Donnerstag das mutmaßliche Opfer - ein nun in Deutschland wohnhafter Tänzer - per Videoschaltung als Zeuge befragt.

Freundschaftliches Verhältnis

Gleich zu Beginn seiner Befragung erklärte der inzwischen 24-Jährige, er wolle einige seiner Aussagen bei der Polizei ändern. Der Italiener hatte laut Übersetzung der Dolmetscherin den Landsmann 2011 kennengelernt, als er die Ausbildung in Wien begonnen hatte.

Zunächst habe es sich um eine Beziehung zwischen Lehrer und Schüler gehandelt, später "wurde die Beziehung etwas näher, etwas tiefer". Er habe dem Angeklagten gesagt, dass er homosexuell sei, und "es ist so etwas wie eine Freundschaft entstanden", meinte er.