Fotograf Bollwein zeigt die interessantesten Seiten von St.Pölten

Im Alltag erkennt man oft nicht die Schönheiten und Details einer Stadt. In Josef Bollweins Ausstellung „Ansichtssachen“, die kürzlich eröffnet wurde, garantiert diesen Blick ab. Die Ausstellung zeigt bis 29. Juni 2024 in der Rathausgalerie die Vielfältigkeit der Landeshauptstadt in Fotos – von den Gassen bis zum Großevent Frequency.