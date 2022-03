Feuerwehr Ochsenburg spendet Ausrüstung an die Ukraine

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Im andauernden Krieg in der Ukraine sind auch die Feuerwehren vor Ort gefordert und benötigen feuerwehrtechnische Ausrüstung. Nach einem Spendenaufruf des NÖ Landesfeuerwehrverbandes, hat die Feuerwehr St. Pölten-Ochsenburg daraufhin ein Hilfspaket bestehend aus Helmen, Einsatzjacken und Einsatzoveralls zusammengestellt.

Rettungsgeräte gespendet

2021 hat die Feuerwehr außerdem in einen neuen hydraulischen Rettungssatz investiert. Deshalb hat man sich nun entschlossen, auch die alten Rettungsgeräte zu spenden. „Die ukrainischen Feuerwehren damit zu unterstützen, hat für uns mehr Wert als der Geldbetrag, den ein Verkauf erbracht hätte“, hieß es in der Aussendung der FF Ochsenburg.

Am Sonntag wurde das Hilfspaket an die Feuerwehr St. Pölten-Stadt übergeben. In den nächsten Tagen wird es über Tulln den Weg zur polnisch-ukrainischen Grenze antreten.