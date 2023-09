Feuerwehr rettete Familie aus brennendem Haus in NÖ

Die Feuerwehr hat in der Nacht auf Montag eine vierköpfige Familie aus einem brennenden Wohnhaus in Haunoldstein (Bezirk St. Pölten) in Sicherheit gebracht.

Die Einsatzkräfte wurden kurz vor 2 Uhr alarmiert. Die Bewohner waren nach Feuerwehrangaben aufgrund der Flammen und der extremen Rauchentwicklung im Obergeschoß eingeschlossen.

Mithilfe einer Leiter wurden die Eltern und die beiden Kleinkinder gerettet. Die Familie wurde laut Polizei zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die Bewohner hatten Rauch bemerkt und den Notruf gewählt.

"Horrorszenario"

Die Feuerwehr Haunoldstein schrieb angesichts der im Obergeschoß eingeschlossenen Familie auf Facebook von einem „Horrorszenario“. „Die Brandlast war enorm, und das Feuer bzw. der Rauch verteilten sich im ganzen Haus“, hieß es. Die Flammen wurden rasch unter Kontrolle gebracht. Mittels Druckbelüfter wurde das Gebäude vom Rauch befreit.

Die Brandursache war am Montag noch unklar, teilte ein Polizeisprecher auf Anfrage mit.

