Riesiger Feuerschein: Brand in einem Müllbetrieb in St. Pölten

Kurze Nacht für zahlreiche Feuerwehrleute in der Landeshauptstadt St. Pölten. Die Einsatzkräfte wurden am Freitag gegen halb fünf Uhr in der Früh gerufen, weil in einem müllverarbeitenden Betrieb ein Feuer ausgebrochen war.

Sieben Trupps, die mit schweren Atemschutzgeräten ausgerüstet waren, rückten schließlich zu dem Container vor, der in Flammen stand. Die Feuerwehren entschieden sich schließlich dafür, den brennenden Müllhaufen abzutragen, auf einen Lkw zu verladen und an einer anderen Stelle zu löschen.

Nach rund drei Stunden konnte "Brand aus" gegeben werden. Verletzt wurde zum Glück niemand, die Brandursache muss nun ermittelt werden.

