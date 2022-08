Festivalspektakel Bravissimo zieht durch die Straßen St. Pöltens

In der bunten Welt von "Bravissimo" verschmelzen Comedy, Magie, Musik, Theater und Akrobatik zu einem großen Straßenspektakel. Am Wochenende des 2. und 3. September warten zwölf Acts mit 72 Shows an fünf verschiedenen Schauplätzen auf das Publikum.

Die Shows dauern bis zu 50 Minuten und wechseln sich an unterschiedlichen Plätzen ab. Somit hat man als Besucher die Möglichkeit, entweder an seinem Lieblingsplatz zu verweilen oder sich selbst sein Programm zusammenzustellen und von einem Ort zum nächsten zu ziehen.

Mitmachen erlaubt

Das Festival bietet auch Mitmach-Programme und Workshops für die Zusehenden. Beim Handstand machen oder beim Jonglieren kann man verborgene Talente entdecken.

Die kleinsten Besucher können sich am Rathausplatz als Schmetterling, Tiger, Superheld oder einem beliebigen Motiv der Wahl schminken lassen. Food-Trucks und die St. Pöltner Gastronomie sorgt für das kulinarische Erlebnis.

Beim Straßenkunstfestival immer mit dabei ist der Zylinder auf zwei Beinen "Bravissimo". Er steht nicht nur sinnbildlich für Magie, sondern dient auch als Erinnerung an das Hutgeld für die auftretenden Künstler.

Freier Eintritt

Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Bezahlt werden die Künstler über das sogenannte Hutgeld. Dabei werfen die Zuschauer nach jeder Show Münzen und Scheine in einen Hut, der die Runde durch das Publikum macht. An den beiden Festival-Tagen gibt es bei der Tourismusinfo am Rathausplatz die Möglichkeit, Scheine in Münzen zu wechseln.

In der Festivalzone befinden sich außerdem vier Trinkwasserbrunnen. Das Straßenspektakel unterstützt Trinkwasserprojekte von Viva con Agua. Diese verfolgen die Vision, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser, Hygieneeinrichtungen und sanitärer Grundversorgung bekommen.

Die KünstlerInnen im Überblick

