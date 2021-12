Fahrscheinkontrolleur attackiert: "In 19 Berufsjahren so etwas noch nicht erlebt"

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Vermutlich hätte es ein Blitz-Prozess werden können, zu Beginn der Verhandlung am Landesgericht St. Pölten kündigt der Anwalt noch ein Geständnis seines Mandanten an. Doch darauf warten Richterin und Staatsanwältin vorerst vergebens. Denn was der 20-jährige Iraker über den Vorfall in Bus Nr. 451 von Hütteldorf nach Gablitz zu erzählen hat, klingt eher nach einer Kaffeefahrt als nach einer Tat mit einem Verletzten.

"Er hat mir den Weg versperrt"

Fest steht, dass der junge Mann am 24. August 2021 ohne Fahrschein in dem Bus saß. "Ich hatte keine Möglichkeit mir ein Ticket zu kaufen", erzählt der Angeklagte. Nach ein paar Stationen sei schließlich ein Fahrscheinkontrolleur aufgetaucht, seinen Ausweis wollte der 20-Jährige nicht herzeigen. Schließlich soll es zu einem Wortwechsel gekommen sein, "Ich wollte dann aussteigen, der Kontrolleur hat mir aber den Weg versperrt und mich festgehalten", erzählt der Iraker. Dabei seien beide zu Boden gestürzt, er habe dem Mann sogar noch aufgeholfen, draußen dann auf die Polizei gewartet.