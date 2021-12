Fahndung nach Parfum-Diebstählen in St. Pölten

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Ein bislang unbekannter Täter hatte es in der Landeshauptstadt auf hochpreisige Parfums abgesehen. Am 9. und 10. August stahl der Verdächtige in drei Filialen einer Drogeriemarktkette im St. Pöltner Stadtgebiet Waren im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages.

Nun bittet die Polizei um Hilfe bei der Ausforschung der Identität des mutmaßlichen Täters.