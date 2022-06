"Er war wie ein Bruder": Betrunkener 20-Jähriger fuhr Freund in den Tod

Es war am 11. März 2022, als ein junger Mann aus dem Mostviertel zum letzten Mal Alkohol trank. Der 20-Jährige besuchte an diesem Tag mit seinem besten Freund zwei Lokale, wie viele Biere er damals konsumierte, weiß er heute allerdings nicht mehr.

Fest steht allerdings, dass der Abend in einer Tragödie endete, die das ganze Leben des Niederösterreichers verändern sollte.

Wagen überschlug sich

Denn anstatt sich abholen zu lassen, setzte sich der zu diesem Zeitpunkt bereits stark betrunkene 20-Jährige ans Steuer, am Beifahrersitz nahm sein Freund (19) Platz. Auf einer Freilandstraße im Bezirk Scheibbs passierte dann das Unglück.

"Mir ist ein Auto entgegengekommen. Ich dachte, dass es zu weit in der Mitte unterwegs ist", erzählt der Angeklagte bei dem Prozess am Landesgericht St. Pölten. Er habe ausweichen wollen, sei dabei aber auf das Bankett geraten, der Wagen geriet ins Schleudern und überschlug sich. Ob diese Version stimmt, steht allerdings nicht fest. Die Staatsanwältin hat Zweifel daran, auch ein Zeuge hat die Situation anders in Erinnerung.