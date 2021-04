„Er soll bleiben“: St. Pöltner Fußballklub kämpft um Flüchtling

Geht es nach den Behörden, dann wird er sein Berufsziel in Österreich aber niemals verwirklichen können. Vor Kurzem erhielt der begeisterte Fußballer einen negativen Asylbescheid.

„Wir wehren uns mit allen rechtlichen Möglichkeiten dagegen, aber theoretisch kann er jetzt jederzeit abgeschoben werden“, sagt Cecilia Kraus, die als seine Vertrauensperson agiert. Die Pensionistin steht in Kontakt mit Anwälten, sie will auch die Politik über die Entscheidung in dem Fall informieren, der bei den Mitschülern und im Fußballklub auf so viel Unverständnis stößt.

Pflegenotstand

„Es macht einen fassungslos“, sagt Anton Heinzl und schüttelt den Kopf. Heinzl ist Obmann des SC Harland, er kennt die Geschichte Baraks, er steht an der Seitenlinie, wenn der Afghane die Gegner vor dem Tor stoppen möchte.