Eine App soll bei der Lehrstellensuche in St. Pölten-Land helfen

"Schnuppern ist das wichtigste"

Auch Schülerinnen und Schüler seien in den Schaffungsprozess mit eingebunden. „Es war uns wichtig herauszufinden wo sind die Barrieren und wo sind die Ängste“, so der Gründer. In Unternehmen zu schnuppern sei für Schülerinnen und Schüler das wichtigste und die Suche nach einem geeigneten Lehrplatz sei oft mit viel Druck verbunden. Die App soll das erleichtern und Jugendlichen helfen schnell und einfach einen Lehrplatz in ihrem Umfeld zu finden.

Unternehmen in NÖ nutzen die App

Die App gibt es seit einem halben Jahr und sie wird bereits von niederösterreichischen Unternehmen wie NÖ Mitte West AG, Raiffeisenbank, Klenk & Meder, Vermessung Schubert und Geberit genutzt. In Zukunft soll die App in ganz Österreich ausgerollt werden. Lehrstellensuchende können „lenaguru“ kostenlos nutzen, Unternehmen müssen einen jährlichen Beitrag von 40 bis 200 Euro im Jahr zahlen, abhängig von der Anzahl der Lehrplätze.

Die Vermarktung der werbefreien App erfolgt via Schulen im Rahmen der Berufsorientierung mit Unterstützung der Bildungsdirektion NÖ sowie über Social Media.