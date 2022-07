E-Bikerin verletzt: Zeugenaufruf nach Kollision auf St. Pöltner Radweg

Eine 65-Jährige radelte am 14. Juni gegen 18 Uhr entlang der Traisen bei der Landsberger Straße (westliches Ufer, Franz-Josef-Promenade), als es zu einer Berührung zwischen ihrem E-Bike und einem Rennradfahrer kam. Die Frau kam dabei zu Sturz.

Schwere Verletzungen

Der Rennradfahrer blieb stehen, erkundigte sich nach dem Befinden der 65-Jährigen, die nur geringe Schmerzen verspürte. Doch so glimpflich wie es anfangs schien, ging der Vorfall nicht aus. "Bei einer Untersuchung im Universitätsklinikum St. Pölten konnten bei der Fahrradlenkerin schwere Verletzungen im Bereich der Schulter diagnostiziert werden", teilte die Landespolizeidirektion am Dienstag in einer Aussendung mit.

Nun wird nach dem Rennradfahrer gesucht. Es dürfte sich laut Polizei um einen deutschen Staatsbürger, der laut eigenen Angaben Physiotherapeut sei, handeln. Etwaige Zeuginnen oder Zeugen, beziehungsweise der gesuchte Rennradfahrer werden ersucht sich mit den Bediensteten der Polizeiinspektion Spratzern in Verbindung zu setzen. Telefonnummer: 059133- 3194

