Drogen-Raub im Bezirk St. Pölten endete mit Festnahmen

Vergangenen Freitagabend sollte es in einer Wohnung in Rabenstein an der Pielach (Bezirk St. Pölten Land) zu einem Drogen-Deal zwischen einem 17-Jährigen und einem 20-Jährigen kommen. Doch als sich der St. Pöltner Kunde und seine zwei Kumpanen (ein 19-Jähriger St. Pöltner und ein 17-Jähriger aus dem Bezirk) sich die Suchtmittel zeigen ließen, zückte der Kunde ein Springmesser und hielt es dem 20-jährigen Verkäufer an der Hals.

Flucht mit Suchtmitteln und Bargeld

Mit der Drohung ihn umzubringen, wenn er nicht alle in seinem Besitz befindlichen Drogen aushändigen würde, und einem weiteren Messer verliehen die Täter ihrer Forderung Ausdruck. Zudem setzte es für das Opfer auch noch Prügel.