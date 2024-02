Die Dreifaltigkeitssäule in St. Pölten erstrahlt bald in neuem Glanz

Renommiertes Unternehmen übernimmt Restaurierung

Nach 30 Jahren sei die Instandsetzung mittlerweile nötig geworden, heißt es seitens der Stadt St. Pölten. Die Vergabe des Auftrages für die Restaurierungsarbeiten erfolgte in Form einer offenen Ausschreibung. Dafür hat die Restaurierungswerkstatt Zottmann im Vorfeld ein Leistungsverzeichnis erstellt, welches von der Restaurier-Abteilung des Denkmalamtes überarbeitet und ergänzt wurde.

Mittlerweile sind die Renovierungsarbeiten in vollem Gange. Umgesetzt wird die Restaurierung von der Wolfgang Ecker GmbH. Das Unternehmen ging mit einem Angebot von 222.150 Euro als Bestbieter hervor. Und es hat bereits zahlreiche bedeutende Restaurierungsprojekte in Niederösterreich umgesetzt. So arbeitete die Firma bereits am Schloss Hof und an den Dreifaltigkeitssäulen in Trumau und in Baden. Dazu kommen Arbeiten am Wiener Rathaus, am Burgtheater, an der Votivkirche und am Zentralfriedhof in Wien.