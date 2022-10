Drei Tote bei Geisterfahrer-Unfall: 16 Monate bedingte Haft für Lenker

Der Angeklagte, der auf der Anklagebank im Saal 201 des Landesgerichts St. Pölten Platz nehmen muss, hat sich eine Strategie zurechtgelegt, die den Richter gar nicht freut. Der 22-Jährige gibt nur zu, was ihm hunderporzentig nachgewiesen werden kann. Auf die restlichen Fragen weicht er aus, oder verweist auf Erinnerungslücken.

"Ich saß auf der Rückbank"

Fest steht, dass sich der Albaner in einem Auto befand, das in der Nacht auf den 25. April 2021 auf der Westautobahn in Richtung Salzburg unterwegs war. Fest steht auch, dass er und seine drei Mitfahrer auf der Raststation Völlerndorf eine kurze Pause eingelegt hatten. Dann, so der 22-Jährige habe er sich auf die Rückbank gesetzt, sei eingeschlafen und erst wieder im Krankenhaus zu sich gekommen.

Die Staatsanwaltschaft ist da anderer Meinung. Der junge Mann sei es gewesen, der mit dem Mercedes in falscher Richtung auf die Autobahn aufgefahren sei. Sekunden später kam es zwischen Loosdorf und St. Pölten-Süd zu einem Frontalcrash. Zwei Albaner, die mit dem 22-Jährigen im Auto waren, kamen ums Leben, eine 50-jährige Rumänin, die im zweiten Fahrzeug saß, starb ebenfalls. Der Angeklagte erlitt einen Oberschenkelbruch.