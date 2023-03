Die SKN-„Wölfinnen“ aus St. Pölten sind auf Rekordjagd

Die SKN-Wölfinnen lassen in der Bundesliga nichts anbrennen: Ein Sieg reiht sich an den nächsten, und auch Altenmarkt hatte beim Spiel am 17. März gegen die starken St. Pöltnerinnen keine Chance.

Mit dem Heimspiel in der NV Arena verteidigten die Wölfinnen aber nicht nur ihre Spitzenposition in der Bundesliga, sondern brachen auch Rekorde. Mit 16:0 gegen Altenmarkt fuhren die Sportlerinnen den höchsten Sieg ein, den St. Pölten jemals in der Bundesliga erreicht hatte. Der Bundesliga-Rekord bleibt jedoch knapp in Neulengbach, das im Herbst 2007 mit 17:0 gegen Leoben die Oberhand behielt.