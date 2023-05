Der „Pflasterer“ versorgt in St. Pölten nicht nur körperliche Wunden

Ein großes Herz für jene, die am Rande der Gesellschaft stehen, beweisen einmal mehr die Emmausgemeinschaft und der Lions Club St. Pölten. Gemeinsam haben sie am Donnerstag ein ganz besonderes Projekt aus der Taufe gehoben: den Medizinbus „Pflasterer“. Damit soll vor allem Menschen geholfen werden, die keinen Versicherungsschutz haben. In ganz Österreich sind das laut Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) etwa 50.000 Personen.

Der „Pflasterer“ wird künftig jeden Freitag von 15 bis 18 Uhr in St. Pölten unterwegs sein und bei Einrichtungen wie dem Frauenwohnheim oder dem Tageszentrum Kalvarienberg stoppen, wie Projektleiter Lorenz Hochschorner berichtete.