Cheerleader kämpfen in St. Pölten um NÖ-Landestitel

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Die „Niederösterreichische Cheerleading und Performance Cheer Landesmeisterschaft“ wird bereits zum zweiten Mal in St. Pölten im Sportzentrum Niederösterreich ausgetragen. Am 10. April werden die Cheerleader zeigen, was sie in den letzten Monaten hart erarbeitet haben.

32 Teams - 8 Vereine

32 niederösterreichische Teams von acht unterschiedlichen Vereinen werden bei den Landesmeisterschaften teilnehmen. Die Teams treten in den Kategorien Cheerleading (Akrobatik-/Turnorientiert) und Performance Cheer (Tanzorientiert, Hip Hop, Jazz) gegeneinander an. Bei dem Wettbewerb wird jedoch nicht nur um den niederösterreichischen Landesmeister gekämpft. Es steht auch die Qualifikation für die Österreichische Meisterschaft auf dem Spiel.

"Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und verletzungsfreie Meisterschaft und sind froh diese wieder in St. Pölten austragen zu können", so Madeleine Gloimüller, Präsidentin Österreichischer Cheerleading und Performance Cheer Landesverband Niederösterreich (ÖCCV LV NÖ).

Tickets an der Tageskasse

Tickets für die Landesmeisterschaft gibt es an der Tageskasse ab 9 Uhr. Die Meisterschaft startet um 10 Uhr.