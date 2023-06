Brutaler Überfall im Mostviertel: Schuldsprüche für drei Männer

Wegen eines brutalen Überfalls auf einen 43-Jährigen in Oed-Oehling (Bezirk Amstetten) im Mostviertel vom vergangenen November ist ein Trio am Montag am Landesgericht St. Pölten zu Haftstrafen im Ausmaß von zweieinhalb bis acht Jahren verurteilt worden.

Die Schuldsprüche wegen schweren Raubes sind bereits rechtskräftig. Zwei der Männer sollen sich vor der Home Invasion als Paketzusteller ausgegeben haben. Das Opfer wurde gefesselt, geschlagen und mit einer Pistole bedroht.

Für den 24-jährigen Erstangeklagten, dem auch ein Banküberfall vom Dezember 2022 in Leonding (Bezirk Linz-Land) angelastet worden war, setzte es acht Jahre Haft. Der Zweitangeklagte (31) fasste fünf Jahre Freiheitsstrafe aus, der Drittangeklagte (22) zweieinhalb Jahre.

Geständig

Mildernd wurde in allen drei Fällen das jeweils vorliegende Geständnis gewertet. Als erschwerend kamen bei den ersten beiden Beschuldigten das Zusammentreffen mehrerer Verbrechen und Vergehen bzw. einschlägige Vorstrafen hinzu.

Der vorsitzende Richter bezeichnete die auch am Montag genannten Schulden sowie den Geldmangel als immer wiederkehrende Motive in solchen Fällen. "Aber das rechtfertigt keinesfalls die von ihnen gesetzten Taten."