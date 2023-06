Aus Paketdienst wurde Überfallskommando: Drei Männer vor Gericht

Die Brutalität und kriminelle Abgebrühtheit dieses Überfalls in einer beschaulichen Mostviertler Landgemeinde sorgte für Bestürzung. Jene drei Männer, die im November des Vorjahres in Oed-Öhling (Bezirk Amstetten) einen allstehenden Mann in seinem Haus ausgeraubt haben sollen, müssen sich heute vor einem Schöffensenat am Landesgericht St. Pölten verantworten.

Das Trio soll sich durch einen üblen Trick Zugang zum Haus verschafft haben. Es deutete die Übergabe eines Pakets an und fiel dann über den wehrlosen 43-Jährigen her. Die Home Invasion passierte um 7.35 Uhr in der Früh in einer Öhlinger Siedlung. Dem 43-Jährigen wurde ein Paket übergeben, dann bedrohte ihn ein Täter, der sich das Gesicht verdeckt hatte, mit einer Pistole.