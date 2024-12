16 Schulen in NÖ gesperrt: Was die Polizei über den Bombendroher weiß

"Die Drohung lässt sich zeitlich nicht genau eingrenzen. Deshalb werden die Gebäude am Dienstag und Mittwoch von der Polizei durchsucht", sagt Fritz Lengauer, Sprecher der Bildungsdirektion NÖ auf KURIER-Anfrage.

Arabische Schriftzeichen

Aber wer steckt hinter den Drohungen, die für so viel Chaos sorgen? Bekannt ist, dass die Droh-Mails in der Nacht auf Dienstag in den Schulen in St. Pölten eingingen. Nicht in allen 16 übrigens, manche Einrichtungen schlossen auch deshalb, weil sie sich im Nahbereich zu anderen bedrohten Schulen befinden.

KURIER-Informationen zufolge waren die Mails mit arabischen Schriftzeichen ("Ihr Ungläubigen werdet sterben") versehen, wer sie absendete ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen aber auf Hochtouren.

Schweizer unter Verdacht

Tatsächlich konnte ein Bombendroher bereits ausgeforscht werden, es handelt sich, wie berichtet, um einen 20-jährigen Schweizer, der im Oktober festgenommen und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt wurde.