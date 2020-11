Bildungsberaterin: "Der Wunsch nach Sicherheit ist groß"

Vor allem im Sommer sei die Nachfrage extrem stark gewesen, berichtet die 35-Jährige. Während sich die meisten Menschen beim ersten Lockdown im März noch in einer gewissen Schockstarre befunden hätten, sei die Situation in den vergangenen Monaten eine ganz andere gewesen.

Kurzarbeit

Dass der Andrang auf die Bildungsberatung NÖ so groß ist, hat mehrere Gründe. „Es gab viele Menschen, die von ihrem Arbeitgeber enttäuscht waren“, erzählt Sieder. „Sie dachten, dass sie ihr Job krisensicher sei, beziehungsweise rechneten damit, nicht in Kurzarbeit geschickt zu werden.“ Deshalb sei bei so manchem Niederösterreicher der Entschluss gereift, sich beruflich neu zu orientieren. Besonders gefragt seien derzeit Berufe im Pflegebereich. „Der Wunsch nach Sicherheit im Job ist groß“, weiß Sieder.