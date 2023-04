Biber nahe St. Pöltner Innenstadt aus leerem Brunnen gerettet

Nach einer Biberrettung am Donnerstag in Wiener Neustadt hat es am Freitagabend in St. Pölten einen weiteren derartigen Fall gegeben. "Am Bischofsteich" in der niederösterreichischen Landeshauptstadt hatte sich ein Nager in eine leeren Brunnen verirrt, aus dem er sich nicht mehr befreien konnte. Die Feuerwehr war mit Rat und Tat zur Stelle.