Tierische Mission: Verirrter Biber von der Feuerwehr eingefangen

Eine Mülltonne sei mitgenommen worden, weil der Nager die Tierrettungsbox der Helfer „sofort zerlegt“ hätte. „Diese kraftvollen Tiere lassen sich von Boxen, die nur mit Scharnieren zusammengehalten werden, nicht beeindrucken“, so Pfeiffer.

Der Einsatz selbst verlief letztlich unspektakulär. Das offensichtlich geschwächte Tier habe sich „fast von alleine in die Mülltonne“ begeben, berichtete die Feuerwehr. Der Biber wurde letztlich in sicherer Entfernung zu bewohntem Gebiet in die Freiheit entlassen.