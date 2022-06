Bezirk St. Pölten: Elfjähriger verletzte sich bei Fahrradsturz schwer

Bei einem Fahrradsturz in Maria Anzbach (Bezirk St. Pölten) hat sich ein Elfjähriger am Dienstagnachmittag schwere Verletzungen zugezogen. Der Bub war nach Polizeiangaben mit seinem Bike in Begleitung des Vaters auf einem steilen Stück von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gekracht. "Christophorus 15" flog den Elfjährigen in die Klinik Donaustadt nach Wien.

Alle Nachrichten aus St. Pölten jeden Montag im Postfach mit dem KURIER St. Pölten-Newsletter: