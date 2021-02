Betretungsverbot in St. Pöltner Au: Jäger verteidigen Vorgehen

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Für großes Echo hat der KURIER-Artikel über das Betretungsverbot in der Viehofner Au in St. Pölten gesorgt. Wie berichtet, hatten Jäger - mit Genehmigung des Grundstückbesitzers - Tafeln aufgestellt und Spaziergängern mit einer Besitzstörungsklage gedroht. Der Hintergrund: Laut Jägerschaft seien in Zeiten von Corona immer mehr Menschen im Wald unterwegs unterwegs, die das Wild aufschrecken würden. "Die Situation ist besorgniserregend", berichtet ein Waidmann.

Forstgesetz

Bei Anrainern und Ausflüglern sorgte diese Vorgehensweise allerdings für großen Ärger. Tatsächlich darf laut Forstgesetz jedermann den Wald betreten, Betretungsverbote sind in Auwäldern laut Magistrat gar nicht möglich, auf Wiesenflächen hingegen schon. Mittlerweile, so heißt es aus dem Rathaus, habe es schon ein klärendes Gespräch mit den betroffenen Parteien gegeben.