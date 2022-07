Ausstellung in St. Pöltner Innenstadt: Gesichter im Großformat

Ob als Reklame, als Instagram-Posting oder in der Zeitung: Jeder Mensch konsumiert täglich Tausende Bilder. Etwa zwei Billionen Fotos seien laut Christian Schörg, Landesinnungsmeister der Berufsfotografen in NÖ, im Jahr 2021 entstanden. Bewusst betrachtet werden aber nur die wenigsten davon.

Ganz anders soll das bei „Menschenbilder“, einer Gemeinschaftsausstellung von österreichischen Berufsfotografen in den Bundesländern sein: „Die Menschenbilder laden als wohliger Kontrast bewusst zum Verweilen ein und regen an, sich an den Fotografien zu erfreuen, zur Ruhe zu kommen“, erklärt Schörg.

Vom Ratzersdorfer See in die Innenstadt

Gezeigt werden dabei seit 2012 ausschließlich „besondere, ausdrucksstarke und außergewöhnliche“ Porträtfotografien. Schon im Vorjahr machte die Ausstellungsreihe auch in der Landeshauptstadt halt. Statt am Ratzersdorfer See werden die Großformate (140 cm x 140 cm) heuer aber in der St. Pöltner Innenstadt gezeigt.

Zu sehen sind bei „Menschenbilder“ auch einige Werke von St. Pöltner Fotografen, wie etwa von Reisefotograf Bernhard Brenner.