American Football feiert 35 Jahre in der Landeshauptstadt

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

American Football und Cheerleading in der Landeshauptstadt feiern den 35. Geburtstag. „In diesen 35 Jahren wurde vieles erreicht. Zahlreiche nationale Titel im Herren Team, bei den Cheerleadern sowie im Nachwuchsbereich konnten gewonnen werden“, erzählt Michael Steiner, Obmann der Generali Invaders St. Pölten, sichtlich begeistert.

Drei Importe aus Kanada

„Der Verein kann heute stolz auf rund 200 aktive Mitglieder, ein gut aufgestelltes Team sowohl im Football als auch im Cheerleading, einen großen Coaching Staff, eine erfolgreiche Vorstandsarbeit und ein starkes Netzwerk an Partnern sein. Für die kommende Saison konnten wir auch drei Importe aus Kanada rekrutieren, welche zum einen unseren Coaching Staff erweitern und zum anderen aktiv als Athleten dazu beitragen werden, gut in die kommende Saison zu starten“, erläutert General Manager Thomas Ebner.

Zum Feiern des 35-Jahr-Jubiläums luden die Generali Invaders am Nationalfeiertag zu sich auf das Invaders Field in der „St. Georgner Gruam“. Football ist dort wieder am kommenden Samstag, den 6. November, zu sehen. Dann spielt die U16 Mannschaft im Halbfinale gegen die Telfs Patriots aus Tirol. Sollte dieses Spiel aus Sicht der Invaders positiv ausgehen, wird das Finale am 13.11. ebenfalls am Invaders Field stattfinden.