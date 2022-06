3,2 Mio. Euro im Plus: St. Pölten verbesserte Budget-Voranschlag

20 Millionen Euro wurden für Pflichtschulen (9 Mio.), Kindergärten (4,7 Mio.) und die Fachhochschule (4 Mio.) investiert. In den Gesundheits- und Sozialbereich flossen insgesamt 57,7 Mio. Euro. Profitiert haben vor allem auch der Kultur und Freizeitbereich mit 18,8 Mio. Euro. 2021 flossen demnach 3,9 Mio. Euro in Parks und Spielplätze: "Dieser Posten wird heuer mit dem Bau des Sturm19-Parks steigen", kündigte Stadler an. 2,7 Mio. wurden in Sportstätten und 3,9 Mio. in die Bäder und Seen - dabei vor allem in die Traglufthalle über dem Freibad (1,1 Mio.) - gesteckt.

9 Mio. Euro für VAZ-Umbau

Darin eingerechnet ist das Investitionsprogramm der Immobilien St. Pölten GesmbH & Co KG - einer der 17 Beteiligungen der Stadt St. Pölten. Die größten Ausgaben im Rechnungsjahr 2021: der Umbau des VAZ (9 Mio.), die Generalsanierung der „9 Häuser“ (4,5 Mio.) und der Häuser in der Leopold Figl-Straße (5,3 Mio.) sowie der Neubau des Feuerwehrhauses in Viehofen (2,3 Mio.).

