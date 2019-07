Sanierungsarbeiten: Nächtliche Sperre S1-Tunnel in Rannersdorf

Eine großräumige Umfahrung ist - von der Ostautobahn (A4) aus Ungarn kommend - über die A23 möglich. Örtlich können Pkw den Tunnel zwischen den S1-Anschlussstellen Schwechat Süd und Rannersdorf umfahren.

A21: Ausfahrt Brunn am Gebirge gesperrt

Bereits am Wochenende kann auf der Wiener Außenringautobahn (A21) in Richtung Knoten Steinhäusl die Ausfahrt Brunn am Gebirge nicht benutzt werden. Grund für die Sperre von Samstag, 19 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, sind Fahrbahnsanierungen. Ausgewichen werden kann via Campus 21.