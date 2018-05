Sanierung eines Weges bedroht Zieselpopulation

Dass Wege und Straßen rund um Schönkirchen-Reyersdorf, im Bezirk Gänserndorf, immer wieder durch die OMV saniert werden, ist nicht ungewöhnlich. So sollte dies auch am Donnerstag bei einem Weg in der Nähe der Schottergrube in Schönkirchen passieren. Was die Gemeinde und auch die OMV nicht gewusst haben soll: Entlang des Weges soll es eine Zieselkolonie geben. „Mir war nicht bekannt, dass es dort Ziesel gibt und darum gab es auch keine Bedenken, dass dieser Weg saniert wird“, erklärt Schönkirchen-Bürgermeister Peter Hofinger von der gleichnamigen Liste.

Nötig war die Sanierung, weil die OMV in diesem Gebiet Untersuchungen durchführte und dadurch die Wege beschädigte. „Die OMV hat sich dazu verpflichtet, diese Schäden wieder zu beseitigen“, berichtet Hofinger.