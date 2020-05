Salzburg will Containerdorf für Asylwerber

Das ist...?", fragt die Frau Lehrerin und hält das Bild einer Katze in die Höhe. "... die Katze", antwortet ein junges Mädchen mit Kopftuch. "Eine Katze", korrigiert die Pädagogin. Die Taferlklassler lernen schnell. Es ist ihr erster Schultag in der Erstaufnahmestelle Traiskirchen.

Am Montag nahmen im Flüchtlingslager zwei Klassen ihren Betrieb auf. Eine für Volksschüler, eine als Dependance der Neuen Mittelschule. Die Wände der Volksschulklasse sind bunt bemalt. Vorne steht eine grüne Schultafel. Hinter den üblichen Bankreihen wurden Sesselkreise gebildet, in denen die Lehrkräfte spielerisch die Grundzüge der deutschen Sprache vermitteln wollen.



Eigentlich sollten Schulklassen in der Erstbetreuungsstelle Traiskirchen obsolet sein. Denn seit 2004 besteht eine Vereinbarung des Bundes mit den neun Ländern, die das Flüchtlingslager entlasten sollte. Nach der Erstaufnahme (medizinische Untersuchungen und Behördenverfahren), müssten die Asylwerber eigentlich binnen drei Wochen in privaten Quartieren in den Ländern untergebracht werden. Flüchtlingskinder sollten dort die Schule besuchen. Maximal 480 Personen, so der Plan, würden in der Betreuungsstelle Ost in Traiskirchen wohnen.