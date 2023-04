Als ob die Natur eine Schatzkiste öffnet, so zeigt sich die Erlebniswelt Mendlingtal zur Eröffnung der Wandersaison am 1. Mai. Der Winter hat die Holzstege und Brücken am Schluchtenweg ohne gröbere Schäden wieder freigegeben. Zum Start des 25-jährigen Betriebsjubiläums hat der Regen der letzten Wochen den Mendlingbach zum kleinen wildromantischen Gebirgsfluss anschwellen lassen. Sattes Grün in allen Schattierungen säumt die Schlucht.

Während sich Tourenskigeher am nahen Hochkar noch über tief winterliche Bedingungen freuen, ist der beliebte Schluchtenweg bestens für die Erholungssuchenden vorbereitet worden. „Es ist ein prächtiges Naturschauspiel, das sich da gerade bietet“, schildert Göstlings Bürgermeister Friedrich Fahrnberger nach der Rückkehr von der letzten behördlichen Begehung des dreieinhalb Kilometer langen Parcours am Freitagfrüh.