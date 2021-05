Saisonstart im Mendlingtal nach tödlichem Unglück im Herbst

In den vergangenen Wochen wurden die Schäden, die der Winter auf der 3,5 Kilometer langen, idyllischen Wanderstrecke durch die Mendlingschlucht angerichtet hat, repariert und die Holzstege in Schuss gebracht.

Präventionskonzept

Trotz einer kurzfristigen Schlechtwetterfront zum Start am Freitag sieht Fahrnberger ein unproblematisches Wochenendwetter. „Kälte und Schnee könnten ab tausend Meter Seehöhe eine Rolle spielen, da liegen wir im Tal weit darunter“, sagt er. Vor allem am sonntägigen Muttertag, mit ersten prognostizierten sommerlichen Temperaturen, könnte dann der erste große Schub an Ausflüglern ins Tal kommen.

„Das gesamte Team wird am Startwochenende im Einsatz stehen. Wir haben ein akribisches Präventionskonzept erarbeitet“, berichtet der Bürgermeister. Vor allem im Eingangsbereich und am Parkplatz in Lassing werde man danach trachten, dass die Gäste die Zwei-Meter-Abstände einhalten und Masken tragen, wo es erforderlich ist.