Saison gerade erst begonnen: Motorradfahrer starb im Bezirk Lilienfeld

An schönen Wochenenden sind es mehrere Tausend Biker, die die berüchtigte Motorradstrecke in den nö. Voralpen in den inoffiziellen Österreichring verwandeln. Mit allen unangenehmen Nebenerscheinungen wie ohrenbetäubendem Lärm. Um die Lage in der Kalten Kuchl bis ins steirische Mariazell nicht völlig ausarten zu lassen, bringt sich die Polizei zur Sommersaison regelmäßig für Tempokontrollen und technische Überprüfungen in Stellung.