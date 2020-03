Saison am Ötscher noch einmal verkürzt

"Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit dem Corona-Virus sowie der schlechten Witterungsverhältnisse wurde ein vorzeitiges Saisonende ab heute (13.3.2020) 16:15 Uhr beschlossen." So teilten die Verantwortlichen des Skigebiets Ötscher-Lackenhof am Freitagvormittag den vorzeitigen Saisonschluss über Facebook mit. Schon zu Wochenbeginn war mitgeteilt worden, dass die Lifte nach dem Betrieb am kommenden Sonntag abgestellt werden. Mitte der Woche wurde dann noch der international besetzte Tourengeherbewerb " Ötscher Attack", der am morgigen Samstag stattfinden sollte, abgeblasen.

Das Skigebiet war heuer schwer vom Pech verfolgt. Im Dezember waren der Schneemangel und die schlechte Witterung Gründe für einen eingeschränkten Liftbetrieb. Unter anderem mussten zwei Mal die geplanten Rennen des Snowboard-Weltcups abgesagt werden.