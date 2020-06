Saddams Neffe kam mit Badner Bahn

Bashar gestand freimütig, dass er Husseins Neffe sei und ersuchte um Asyl. Seinen Angaben zufolge begann die Flucht im Jemen. In Istanbul hätten ihn Schlepper mit einem falschen Pass ins Flugzeug gesetzt, und ihm den Pass in Wien wieder abgenommen. Da erscheint den Behörden einiges aufklärungsbedürftig. Wenn es wirklich so war, dann wäre Österreich für das Asylverfahren zuständig. Ist er aber in Wahrheit auf dem Landweg gekommen, wäre jenes Nachbarland zu­ständig, durch das er ein­gereist ist. Nachdem der Mann allein schon aufgrund seiner Verwandtschaft vermutlich Feinde hat, wurde er, bis das geklärt ist, sicherheitshalber an einem geheimen Ort untergebracht.