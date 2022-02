S3: Mit zwei Petitionen wird für einen Ausbau gekämpft

Laut Asfinag wird derzeit die gesamte Strecke zwischen Stockerau und Hollabrunn hinsichtlich der Verkehrssicherheit geprüft. In den nächsten Jahren ist die Sanierung des Talüberganges Großstelzendorf geplant, weshalb die statischen Möglichkeiten für eine Verbreiterung untersucht werden. „Das nimmt einige Zeit in Anspruch“, so Asfinag-Sprecherin Alexandra Vucsina-Valla. Voraussichtlich werden die Ergebnisse im Frühjahr vorliegen.