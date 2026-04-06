Auto kracht gegen Anpralldämpfer: Fahrt endet mit Todesopfer

Bei einem Verkehrsunfall auf der S1 bei Korneuburg ist am frühen Montagvormittag eine Beifahrerin ums Leben gekommen. Die Polizei bestätigte eine entsprechende Information der Freiwilligen Feuerwehr Korneuburg.

Der Pkw war aus noch unbekannter Ursache mit der Beifahrerseite gegen einen Anpralldämpfer vor dem Tunnel Kreuzenstein geprallt. Der Unfall ereignete sich gegen 8.00 Uhr in Fahrtrichtung Korneuburg.

Nach dem Aufprall wurde das Fahrzeug in Richtung Mittelleitschiene geschleudert. Die Beifahrerin musste mit einer Bergeschere aus dem Wrack befreit werden, für sie kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.