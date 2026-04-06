Tödlicher Motorradunfall: 43-Jähriger prallt gegen Hütte in Schwarzau

Ein 43-jähriger rumänischer Staatsbürger ist am Sonntagnachmittag bei einem Motorradunfall in Schwarzau im Gebirge (Bezirk Neunkirchen) ums Leben gekommen. Der Mann aus dem Bezirk Baden verunglückte gegen 16:27 Uhr auf der Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung Rohr im Gebirge, als er mit seinem Motorrad von der Fahrbahn abkam und gegen eine Hütte prallte.

Unfall nach Überholmanöver

Der Motorradfahrer war als letzter in einer dreiköpfigen Motorradgruppe unterwegs. Nach einem Überholvorgang geriet er am Ende einer Linkskurve immer weiter an den rechten Fahrbahnrand. Dort überfuhr er eine Böschung und prallte nahezu ungebremst in eine am Straßenrand befindliche Hütte.

Reanimationsversuche blieben erfolglos

Mehrere nachkommende Verkehrsteilnehmer leisteten sofort Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Trotz der schnellen Hilfe und der Bemühungen des mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 3 eingetroffenen Notarztes blieben die Reanimationsversuche erfolglos. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 43-Jährigen feststellen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.