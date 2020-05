Schule kämpft gegen Abschiebung

„Wir wollen unbedingt hier bleiben. Nach Armenien können wir einfach nicht zurück. Dort ist nichts“, sagt das Mädchen und kurz ist das Lächeln aus ihrem Gesicht verschwunden. Ruzan Smbakyan ist 19 Jahre alt und besucht die HAK Wiener Neustadt. Mit Erfolg. „Sie macht sich sehr gut“, sagt Klassenvorstand Anita Egger mit sichtbarem Stolz. Dass Ruzan kleine Probleme in Deutsch hat, ist kein Wunder. „Sie ist erst seit zwei Jahren in Österreich und in so kurzer Zeit soweit zu kommen ist bewundernswert“, sagt Egger.

Doch die Zukunft von Ruzan, ihren Eltern und ihrem Bruder in Österreich ist mehr als ungewiss. Vor kurzem wurde die Familie, die in Maria Enzersdorf wohnt angewiesen, das Land zu verlassen. HAK-Direktor Gerhard Janovsky ist klar: „ Armenien ist kein unsicheres Land, die Familie wird dort nicht verfolgt. Aber wir müssen einen Weg finden.“