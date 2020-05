Russischer Investor legte Pläne für Super-Hotel vor

Neben der Beherbergung sind zwei Restaurants, ein im klassizistisch-antiken Stil eingerichteter Spa-Wellness- und ein Fitness-Bereich , sowie ein Fest- und Veranstaltungssaal für 500 Gäste die weiteren Herzstücke des Baus. Alle Bereiche sollen Touristen und Einheimischen gleichermaßen offen stehen. Weil es in der Stadt derzeit keinen Veranstaltungssaal gibt, sind Gemeinde und Vereine an einer Kooperation höchst interessiert. Verträge habe man noch nicht abgeschlossen, sagte die Bürgermeisterin. So bereitwillig der Investor die Pläne und Vorhaben präsentiert, so verschlossen gibt er sich über das Investitionsvolumen. Er will aber alle Förderstellen auf Bundes- und Landesebene einbinden.

Die Zeit drängt. Noch im Sommer sollen die Bauarbeiten beginnen. Im Stadtgebiet von Scheibbs werden Kräne und Baumaschinen während des Umbaus auch die Sperre der Bahnhofstraße erforderlich machen.