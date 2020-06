Russe entschärft Hotelmisere

Das Schicksal des monströsen, aber desolaten Hotels Hofmacher im Scheibbser Stadtzentrum dürfte eine unerhoffte Wende genommen haben. Im Zimmer der Scheibbser Bürgermeisterin Christine Dünwald tat gestern Nachmittag ein russischer Investor über seinen Dolmetscher große Pläne für das Objekt kund. Geschäftsmann Pavel Volkov hat das Hotel gekauft und will in einem halben Jahr fertige Pläne für ein umgebautes, qualitativ hochwertiges Viersternehotel präsentieren.

Volkov ist in der Region kein Unbekannter. Der Ötscherhof in Lackenhof befindet sich ebenfalls in seinem Besitz. Ein dort geplanter großer Umbau wurde aber vorerst gestoppt. In Waidhofen hatte Volkov mit dem Kauf des historischen Kopfhauses in der Altstadt für Diskussionen gesorgt. Das geplante Wohn- und Büroprojekt hat er mittlerweile abgeblasen. Das Haus habe er an Immobilienmakler Ferdinand Linder verkauft, von dem er wiederum nun das Scheibbser Hotel erstand, sagte er.

Wie viel er ins Hotel Hofmacher investieren wird, wollte Volkov nicht sagen. Für ihn als Privatinvestor sei der Ertrag wichtig, meinte er. Zum Gefallen von Bürgermeisterin Christine Dünwald und Eisenstraßenobmann Andreas Hanger bekundete Volkov aber, nach Möglichkeit mit dem Hotelausbau vor der Landesausstellung 2015 fertig sein zu wollen. Scheibbs habe nun den Vorzug gegenüber Lackenhof, meinte er.