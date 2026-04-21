Abschied nach 12 Jahren in Hinterbrühl: Bürgermeister Moser geht

Insgesamt 31 Jahre lang war Erich Moser Mitglied des Gemeinderates von Hinterbrühl (Bezirk Mödling). Unter anderem als Finanzreferent, dann zwölf Jahre als Bürgermeister an der Spitze der „Aktionsgemeinschaft ÖVP und Unabhängige“. Nun zieht er sich zurück und will sich stärker dem Familienbetrieb widmen. Gemeinderätin Corine Sicher soll ihm als Bürgermeisterin nachfolgen.

„Berufliche und private Gründe“ hätten den Ausschlag für seine Entscheidung gegeben, so Moser: „Das Amt des Bürgermeisters war mir Berufung und Leidenschaft zugleich. Nun möchte ich mit einer geordneten Übergabe an die nächste Generation die Weichen für die Zukunft stellen.“ Mehrheit für Nachfolgerin Corine Sicher wird von der Fraktion „AG ÖVP und Unabhängige“ zur Wahl vorgeschlagen. Eine Mehrheit ist ihr sicher, denn der Schritt ist auch mit dem Koalitionspartner UBL (Unabhängige Bürgerliste) abgestimmt.

Peter Pikisch, stellvertretender Parteiobmann der Bürgermeisterfraktion, würdigt Mosers „besondere Stärke, Entscheidungen ruhig und überlegt zu treffen – unbeeinflusst von Druck und stets mit Blick auf das große Ganze“. Zahlreiche Projekte In Mosers Amtszeit wurden Straßen- und Kanalsanierungen durchgeführt, Radwege angelegt sowie Hort und Volksschule gebaut bzw. renoviert. „Die Erhaltung des Grün- und Wohlfühlcharakters der Gemeinde stand stets im Mittelpunkt“, so Pikisch. „Auch der gesellschaftliche Zusammenhalt war ihm ein Anliegen. Kultur-Abo, Ausstellungen, Musikschule, Vereine, Feuerwehren und Bildungseinrichtungen sowie die Pflege einer würdigen Erinnerungskultur an die Kriegs- und Nachkriegszeit in Zusammenarbeit mit der Pfarre waren ihm wichtig.“

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