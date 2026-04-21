Wiener Neustadt: Primar und Flugrettungs-Legende nimmt Abschied

Sein Name ist untrennbar mit dem Ausbau der ÖAMTC-Flugrettung in Österreich verbunden. Mehr als drei Jahrzehnte war Helmut Trimmel an der Abteilung für Anästhesie, Notfall- und Intensivmedizin am Universitätsklinikum Wiener Neustadt. Anfang des Jahres trat der Mediziner seinen wohlverdienten Ruhestand an. Zu diesem Anlass war der "Vater des Christophorus" auch bei Bürgermeister Klaus Schneeberger im Rathaus zu Gast.

Längst dienender Flugrettungsarzt

Die Stadt würdigte die Arbeit des bekannten Mediziners. Besonders sein Engagement um die Flugrettung und den Christophorus-Stützpunkt in Wiener Neustadt rechnet man dem renommierten Arzt in der Stadt hoch an. Mit 34 "Dienstjahren" an Bord der Rettungshubschrauber gilt Trimmel als längst dienender Flugrettungsarzt.

Viele wichtige Impulse und Entwicklungen in der Flugrettung sind von Wiener Neustadt aus passiert, hieß es zum Abschied auch bei der ÖAMTC-Flugrettung.