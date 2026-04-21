Wiener Neustadt: Primar und Flugrettungs-Legende nimmt Abschied
Sein Name ist untrennbar mit dem Ausbau der ÖAMTC-Flugrettung in Österreich verbunden. Mehr als drei Jahrzehnte war Helmut Trimmel an der Abteilung für Anästhesie, Notfall- und Intensivmedizin am Universitätsklinikum Wiener Neustadt. Anfang des Jahres trat der Mediziner seinen wohlverdienten Ruhestand an. Zu diesem Anlass war der "Vater des Christophorus" auch bei Bürgermeister Klaus Schneeberger im Rathaus zu Gast.
Längst dienender Flugrettungsarzt
Die Stadt würdigte die Arbeit des bekannten Mediziners. Besonders sein Engagement um die Flugrettung und den Christophorus-Stützpunkt in Wiener Neustadt rechnet man dem renommierten Arzt in der Stadt hoch an. Mit 34 "Dienstjahren" an Bord der Rettungshubschrauber gilt Trimmel als längst dienender Flugrettungsarzt.
Viele wichtige Impulse und Entwicklungen in der Flugrettung sind von Wiener Neustadt aus passiert, hieß es zum Abschied auch bei der ÖAMTC-Flugrettung.
"Mit Engagement und Einsatz ist er als Primar in der Abteilung Anästhesie, Notfall- und Intensivmedizin ein wahrer Wegweiser geworden. Wir blicken mit ihm gemeinsam auf Entwicklungen zurück, die ohne Helmut Trimmel so nicht passiert wären. Hervorzuheben ist hier seine lebenswichtige Arbeit im Bereich der Flugrettungshubschrauber", so Bürgermeister Klaus Schneeberger beim Besuch von Helmut Trimmel im Rathaus.
26 Jahre als Primar
1999 hatte Trimmel die Intensivstation in Wiener Neustadt übernommen und nach 26 Jahren als Primar nun an seinen Nachfolger Harald Willschke übergeben. Besonders im Gedächtnis bleiben die Einflüsse Wiener Neustadts in der Notfallmedizin, heißt es dazu aus dem Rathaus.
Trimmel wird im Zusammenhang mit zahlreichen Innovationen und Entwicklungen in der Notfallmedizin genannt: Dazu zählt die Entwicklung einer hochqualitativen notfallmedizinischen Versorgung, die Etablierung eines zweiten Hubschrauberstandorts für Intensivtransporte, der Aufbau des Sekundär-NAW-Systems für Niederösterreich, der "Telefonarzt" für den 141er-Dienst sowie die Ausbildungsreform der Notärztinnen und Notärzte und noch vieles mehr.
"Herr Christophorus, ich wünsche alles Gute und viel Gesundheit in der Pension, danke für alles", so Bürgermeister Klaus Schneeberger.
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